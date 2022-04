'Jack e il fagiolo magico' a La Città del Teatro di Cascina

Domenica 10 aprile alla Città del Teatro di Cascina, la compagnia 'La Luna nel Letto' sarà in scena con la famosa fiaba di 'Jack e il fagiolo magico'.

Uno spettacolo per bambini dai 2 agli 8 anni.



«Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici?

Così magici da farci arrivare in cielo?

Ve lo hanno mai detto che si può correre a più non posso sulle nuvole?

Che non bisogna essere grandi e non c’è neppure bisogno del permesso?

E ve lo hanno mai detto che tra le nuvole si può trovare di tutto, anche un grande castello, e che nel castello…?

Cosa può accadere tra terra e cielo, si potrebbe raccontare per ore!

Una cosa è certa: quando sulla terra le cose si complicano, si può sperare nel cielo e, statene certi, tutto si trasforma in una grande avventura! Parola del piccolo Jack!»



Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese – la prima pubblicazione apparve nel libro The History of Jack and the Bean-Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 1807 – lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.



Una storia emblematica che una attrice, anche burattinaia e macchinista come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche.

Il risultato sulla scena è un "mobil" fatto di parole, gesti e materia che crea la storia nel gioco, strada maestra della conoscenza della realtà e dell’animo umano.



Compagnia La Luna nel Letto

JACK E IL FAGIOLO MAGICO

da un’idea di Maria Pascale

con Maria Pascale

voce registrata Lorenzo Gubello

testi, regia e scene Michelangelo Campanale

assistente alla regia Annarita De Michele

assistente alla scenotecnica e costumi Maria Pascale

registrazioni audio Michelangelo Volpe



DOMENICA 10 APRILE doppia replica ORE 16 E 18

teatro d’attore e di figura

durata 50’

Lo spettacolo si svolgerà nel ridotto del teatro.





Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita circuito TIcketone e Boxoffice Toscana e on line

Biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14



info 050.744400 - 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it