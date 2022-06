Jam session jazz con Ajc & The swinging rabbits

Torna la Jam Session Jazz guidata da “AJC & The Swinging Rabbits”!

Dopo decenni di jam blues & jazz, in vari locali della provincia, Alex J. Corsi e i suoi compari, The swinging rabbits, finalmente daranno vita a una jam jazz a Pontedera! Un’esperienza musicale di aggregazione aperta a tutti, musicisti e appassionati, bravi e meno bravi, senza competizione né rivalità… Per puro divertimento di tutti, musicisti e pubblico.

Porta il tuo strumento e vieni a suonare!



Resident band: CORSI, LANINI, PAOLI, PIZZANELLI.