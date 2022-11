Jam session a Lo Spaventapasseri di Pisa

Mercoledì 2 novembre, il pub irlandese Lo Spaventapasseri ospiterà la Jam Session. Chiunque potrà salire sul palco e suonare o cantare una canzone, da solo o insieme ad altri musicisti.

L'idea è nata dai proprietari del locale insieme ai 4 musicisti professionisti della provincia di Pisa che formano la House Band per riportare la musica ai suoi più nobili intenti: creare aggregazione e condivisione.

Il locale, angolo anglosassone situato nel centro storico di Pisa è diventato un punto di riferimento per feste universitarie, tifosi e appassionati che si ritrovano tra i tavoli per godersi in compagnia gli eventi sportivi della stagione, giochi in scatola e tanta buona musica live.