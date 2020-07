Domenica 9 Agosto, a partire dalle 19:00, porta il tuo strumento e partecipa alla nostra Jam session sotto le stelle!

Sarà un'ottima occasione per suonare, cantare e passare una serata in allegria all'insegna della musica!



L'ingresso è libero e riservato ai soli soci, ma sarà possibile associarsi in loco.

Per info e prenotazioni: 353/3084648, info@mangwana.org



Via Giacomo Brodolini 120, Orzignano (PI)

(cercate 'Oasi Mangwana' su Google Maps)