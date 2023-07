Jazz ovunque... Ovunque jazz

L'Associazione Voices in the Wind all'interno della propria stagione 'Summer 2023' continua ad offrire spettacoli gratuiti ogni fine settimana. Questo Giovedì 6 luglio alle ore 21.15 si terrà il Concerto di Michela Ricoveri Cora, jazz singer accompagnata dal Maestro Andrea Garibaldi al Pianoforte. Il duo condurrà in un viaggio musicale spaziando tra gli standards e nei successi italiani ed internazionali rivisitati e reinterpretati in chiave Jazz, in Jazz Mood. Un concerto d'autore che si svolgerà nel giardino della Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice posta in via Ciurini, 19 a Marina di Pisa. L'Ingresso è gratuito.