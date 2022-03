Un Truck alto nove metri arriva a Pisa per la tappa dell’incredibile Jeep On Tour

Il Jeep On Tour fa tappa per la prima volta nella Provincia di Pisa.

Sabato 2 e domenica 3 aprile , presso la sede pisana della concessionaria GIUSTIAUTO di via Aldrovandi 9 a Ospedaletto, lo showroom itinerante targato Jeep darà a tutti la possibilità di vivere un'esperienza unica e incredibile con le sue tante attività.

Tra tutte la possibilità di provare direttamente Wrangler, Compass e Renegade, in configurazione 4xe, con un adrenalinico test drive.

Non mancherà l'ormai celebre Truck – 100% ecologico – con il suo ponte alto 9 metri, dotato di bascula con pendenza di 45°, sul quale gli istruttori Jeep potranno far provare ai più intrepidi le emozioni della guida off road, con prove come il twist a bordo dei modelli Plug-in Hybrid del marchio americano.

Il tutto sarà allietato da Radio Bruno che darà quella spinta in più all'evento con musica, dirette, interviste e gli immancabili gadget.

Un futuro all'insegna dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ma senza rinunce in fatto di emozioni e adrenalina, è questa la strada intrapresa con successo da qualche anno da Jeep.

Anima ibrida, carattere immutato: Jeep 4xe ha definitivamente conquistato gli amanti dei fondi sconnessi

Una tecnologia innovativa quella introdotta da Jeep con la gamma 4xe che coinvolge tutti i suoi storici modelli.

Una configurazione in cui la parte elettrica agisce soltanto sul posteriore, permettendo così di sviluppare una trazione 4x4 superiore rispetto ai modelli standard – senza asse posteriore elettrificato –, garantendo inoltre un maggior controllo della trazione integrale.

Insomma, un'evoluzione tecnica che ribalta totalmente quell'errata convinzione secondo la quale un fuoristrada ibrido non possa competere con la “vecchia guardia” delle 4x4 tradizionali.

Jeep ha dimostrato, una volta di più, come lo spirito off-road e l'attitudine ecologica – caratteristiche apparentemente agli antipodi – possano coesistere nella stessa automobile.

Filosofia abbracciata già da tempo da altri segmenti dell'automotive – dalle citycar alle sportive – e che oggi ha convinto anche i più irriducibili amanti dei fondi sconnessi, con una tecnologia che garantisce alte prestazioni e un grande piacere di guida, il tutto sotto l'egida della sostenibilità e del risparmio energetico.

Jeep On Tour a Pisa, un evento da non perdere

Non ci credete? Allora non potete assolutamente mancare al Jeep On Tour

L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 aprile prossimi nel piazzale adiacente la concessionaria GIUSTIAUTO di PISA, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Due giornate ricche di eventi in cui poter toccare con mano, e magari con un test drive, tutte le auto della gamma 4xe di Jeep. A tutti coloro che effettueranno il test drive a 9 metri di altezza, GIUSTIAUTO riserverà un voucher del valore di 500 Euro, spendibile per l'acquisto nei prossimi mesi di una nuova Jeep motore 4xe da immatricolare presso le sedi di Pisa e Cascina. Particolare non da poco e che rende l'evento ancora più imperdibile.