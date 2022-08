Joe Bastianich e La Terza Classe in concerto a Eliopoli

In una delle due date previste in Toscana sabato 6 agosto c'è il concerto di JOE BASTIANICH E LA TERZA CLASSE a Calambrone (PI) in 'Eliopoli Summer' 2022. Grande attesa per questo evento che rappresenta una delle serate di punta della rassegna estiva sul litorale pisano che, come tutti gli altri, sarà gratuito e accessibile da tutti.

Inevitabile il richiamo all'attività del grande chef newyorkese che ha all'attivo ben 16 ristoranti tra New York e Los Angeles ma anche uno in Italia - ORSONE a Cividale del Friuli - e in apertura un nuovo ristorante a Milano. Ristoranteur, Showman & Musician ha pubblicato il suo primo singolo e primo album nel 2019 -AKA JOE- dopo aver fatto per diverso tempo il frontman e chitarrista dei The Ramps. Adesso collabora con il gruppo partenopeo La Terza classe.

Venerdì 3 giugno uscirà 'Fall in between', il nuovo singolo di JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE che anticipa l’uscita del loro esordio discografico con l’album 'Good Morning Italia'. Fall in between è un brano dalle sonorità folk pop contemporanee che parla del concetto di amore in senso universale, visto come salvifico e come una grande possibilità di elevarsi per raggiungere la serenità. La festa e la voglia di ballare che si percepisce nell’arrangiamento richiamano il forte senso di allegria che solo un sentimento sano può regalare. Il progetto nasce dall’incontro tra il 'Restaurant Man' Joe Bastianich e l’ensemble de La Terza Classe, conosciuta durante il programma 'On the road' realizzato per Sky Arte nel 2013 e condotto dallo stesso Bastianich. La grande passione di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana e l’empatia immediata che si è creata hanno fatto nascere una collaborazione tra lui e la band napoletana. Il sodalizio artistico tra i due progetti si concretizza nel 2021.