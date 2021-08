La Jovaband in concerto a Eliopoli

Sabato 21 agosto ore 22 sul palco di Eliopoli summer sale la JOVABAND per un concerto di musica dal vivo dedicato al grande Lorenzo Cherubini, in arte JOVANOTTI.

Altra serata sold out per Eliopoli Summer all'insegna della musica italiana.



La band è composta da cinque elementi:

PAOLO MASI voce

FABIO SERNI batteria

VINCENZO MANNUCCI basso

ANDREA ANICHINI chitarra

LEONARDO CATANI tastiere



Strabiliante la somiglianza fisica e di voce di Paolo Masi e davvero unica la serata per chi parteciperà.