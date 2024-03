'Juliet' spettacolo per famiglie a Terricciola

Andrà in scena Sabato 16 Marzo alle 16.30 al Teatro 'Di Vino' a Terricciola (Via Pozzuolo 6) 'Juliet' spettacolo per famiglie comico, ironico, clownesco e poetico del Teatro C’art ispirato al noto personaggio shakespeariano di Giulietta Capuleti… ma con il naso rosso.



Con semplicità, in Juliet il clown scopre e rivela al pubblico la sua follia d'amore, il suo fallimento nel tentativo di raccontarlo e la sua genialità nel giocare la tragedia finale. La purezza dello sguardo del clown sulle cose e l'innocenza assoluta con la quale è capace di vivere l'amore, restituisce alla follia d'amore il suo originario valore e la possibilità di andare oltre il dramma.



“Potrà la furia dell’oceano spazzare via il suo amore?

E il suo folle destino si perderà nell’abisso?

Oppure troverà compimento nella morte?

Perché la follia d’amore è un gioco, un volo leggero sopra le cose.

Juliet si veste di ciò che è rimasto della tempesta,

e danza il suo folle amore in un sogno

fino a svegliarsi nel sogno di chi l’ha amata.”



Lo spettacolo, finalista del Festival Inventaria - La Festa del Teatro Off 2023 di Roma, è una Produzione Teatro C’art Comic Education; di e con Stefano Marzuoli, Regia André Casaca, Contributi artistici Teresa Bruno e Riccardo Puccetti.

La Compagnia Teatro C’art, con la direzione artistica di André Casaca e con sede a Castelfiorentino (FI), è stata fondata nel 2002 ed è un nucleo stabile di ricerca al quale partecipano negli anni altri artisti italiani e stranieri.



'Juliet' fa parte della stagione 'Teatro In' a cura di Teatro di Bo' in convenzione con il Comune di Terricciola in occasione della Festa della Toscana 2023 in compartecipazione con il Consiglio Regionale della Toscana, ha il sostegno istituzionale della Fondazione Pisa.



Biglietti:

I n vendita presso la Biglietteria del Teatro e su VivaTicket.

Intero 10,00 €

Ridotto 5,00 € (Bambini 4-10 anni, Soci di Bo', Gruppi di 6+)

Gratuito per Bambini 0-3 anni





Info e prenotazioni:

351 594 4009 (anche WhatsApp)