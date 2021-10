Spettacolo teatrale per bambini 'Kanu' al Teatro Nuovo di Pisa

Appuntamento per famiglie domenica 24 ottobre alle ore 17 al Teatro Nuovo – Binario Vivo di Pisa. In scena lo spettacolo teatrale per bambini 'Kanu' con Bintou Ouattara, accompagnato dalle musiche a cura di Kady Coulibaly / Haruna Kuyateh (voce, bara e calebasse) e Ousmane Couliblay / Soulemane Diabate (voce, kora, gangan).

La storia

Il ricordo dei cantastorie d'Africa, custodi delle tradizioni orali e depositari della memoria di intere civiltà, si trasforma in uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo - tratto da un racconto africano, Malinkè per la precisione – originale, brillante, con tratti di fine umorismo e paradossale comicità. La leggenda della nascita del fiume Niger procede al ritmo regolare e disteso della kora, il canto ci culla nell'attraversarlo, le anse e le svolte improvvise sono incarnate da Bintou con una narrazione sempre sorprendente e luminosa. Una vecchia, un vitello, un segreto, un re, una ragazza, un mercante, una magia, una regina e una famiglia troppo numerosa, l'amore, gli antenati, grasso di toro, viaggi, tabù, gioielli ashanti, marabutti, indovini, ippopotami e coccodrilli.

Biglietteria aperta a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo

Online: https://www. ciaotickets.com/biglietti/ kanu-pisa

Informazioni: www. teatronuovopisabinariovivo.it o 392.3233535

