Serata sotto le stella a Cascina con Katia Beni

ll grande ritorno di Katia Beni a Cascina, per una serata sotto le stelle tutta da ridere, promossa dall’Associazione no profit Lungofiume. Appuntamento in calendario il 1° luglio, al Giardino della Pieve Relais (ore 21.15). Un entusiasmante assemblaggio di follia, demenzialità e comicità, in cui tutto diventa possibile; uno spettacolo che cresce e cambia sera dopo sera, grazie all’improvvisazione della protagonista e al continuo coinvolgimento del pubblico. Tutto questo è il Katia Beni Show, l'evento con cui Lungofiume riparte mentre a breve spegnerà le sue prime cinque candeline. Protagonisti saranno "quei problemi quotidinai che ci troviamo ad affrontare giorno dopo giorno sul lavoro, in amore, nei rapporti al supermercato", spiega Katia Beni.

Ingresso: 15 euro; prenotazione obbligatoria (tel. 3398269696). Numero chiuso nel rispetto delle norme anti-covid.

Info Associazione no profit Lungofiume: https://www.facebook.com/ Lungofiume/