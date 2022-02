'Keith is back': arte, danza e musica

Indirizzo non disponibile

Un'intera giornata dedicata a Keith Haring. Domenica 6 marzo uno dei più grandi artisti pop del Novecento 'torna' in città con 'Keith is Back', un intero pomeriggio promosso dal Comune di Pisa all'insegna dell'arte e del divertimento. Musica, hip hop, danza verticale, acrobatica e aerea-contemporanea. E, per concludere, un dj set anni Ottanta con Alessandro Del Fabbro e vj Mapping fino alle 23.

Ecco il programma completo:

Ore 17.00, Piazzatta Haring: Hip Hop Dance

ore 17.30, Palazzo Blu: Danza verticale e acrobatica

In piazza XX Settembre:

ore 18.00: Danza aerea contemporanea - Hip hop - Break dance

ore 19-23: Dj set anni '80 con Alessandro Del Fabbro e vj Mapping