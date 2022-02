Opere e curiosità di Keith Haring: evento con Marco Carminati a Palazzo Blu

Pochi mesi prima di morire, Keith Haring si lasciò avvicinate dal critico d'arte del New York Time John Jonas Gruen e gli raccontò la sua vita e la sua arte. Quando Haring mori, Gruen integrò questa bellissima intervista con quelle fatte subito dopo ai genitori, alle sorelle, agli insegnanti, ai compagni di scuola, agli amici dell’artista, fino ai più grandi protagonisti dell'arte e della cultura degli Anni Ottanta. Montò abilmente tutte queste interviste e pubblicò una biografia autorizzata di Keith Haring. Marco Carminati, storico dell’arte, scrittore e giornalista responsabile delle pagine d’arte de La Domenica de IlSole24Ore, sarà a Palazzo Blu per svelare i passaggi più curiosi e meno conosciuti della biografia di Gruen, nell’incontro ‘Coloriamo tutti i muri. Case, vicoli e palazzi. Vita, opere e curiosità di Keith Haring’, evento in auditorium e in diretta streaming. Un nuovo appuntamento per approfondire alcuni aspetti del movimento della Pop-Art e il periodo storico, artistico, culturale a esso collegato per dare più ampio respiro ai temi della mostra ‘Keith Haring’ aperta al pubblico fino al 17 aprile 2022.