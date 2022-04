Emozioni e ricordi: al Verdi va in scena l'omaggio a Lindsay Kemp

'Kemp Dances Ancora' è un omaggio e celebrazione dell’arte e della vita del grande artista Lindsay Kemp. Lo spettacolo, con la regia e un’introduzione del suo collaboratore di sempre, David Haughton, ha lo stesso cast e gli stessi pezzi di 'Kemp Dances'. Con Daniela Maccari, Ivan Ristallo, James Vanzo, Alessandro Pucci; coreografie di Lindsay Kemp, Luc Bouy, Daniela Maccari. Scene e costumi di Lindsay Kemp. In questa performance Lindsay è presente dal primo all’ultimo respiro. 'Kemp Dances', concepito nel 2015, era costituito da sette creazioni, quattro grandi ruoli famosi di Lindsay e tre pezzi per la sua Compagnia.

Un mosaico spettacolare ed emozionante di personaggi fantastici e danze create da un narratore straordinario, il tutto sostenuto da un potente mix eclettico di musiche e illuminazioni. Offriva quattro magnifici e contrastanti personaggi per il trasformismo di Kemp: un’onirica identificazione melodrammatica con Violetta e Callas in 'Ricordi di una Traviata', poi un’allegoria profondamente semplice 'Il Fiore', poi un viaggio dentro la pazzia mistica del leggendario ballerino de 'Les Ballets Russes', Nijinsky, e alla fine, in 'L’Angelo', un’anima di seta che trascende ogni identità per diventare un simbolo dell’essenza umana. Lo spettacolo conteneva anche 'Mi Vida', creato dal grande coreografo belga Luc Bouy, e 'La Femme en Rouge' di Kemp, tutti e due per la sua prima danzatrice Daniela Maccari e l’attore-ballerino Ivan Ristallo. Il Maestro ha voluto poi insegnare alla sua danzatrice, musa, e collaboratrice creativa Daniela Maccari tre dei suoi ruoli: 'Ricordi di una Traviata', 'Il Fiore' e il suo capolavoro 'L’Angelo', chiedendole di interpretare questi pezzi dopo la sua morte.

Promozione speciale. Per ricordare il grande artista che il 3 maggio prossimo avrebbe compiuto 84 anni, il Teatro Verdi offre un biglietto omaggio per ciascun biglietto acquistato. Un omaggio a tutto il pubblico e un doveroso tributo a Lindsay. I biglietti, posto unico numerato, sono in vendita al Botteghino del Teatro, biglietteria telefonica (050 941188), online e nel circuito Vivaticket. La promozione è attiva solo per acquisti presso il Botteghino e servizio telefonico. Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it. Durata dello spettacolo: 1h20’ senza intervallo.