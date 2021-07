Kinzica, dove Pisa incontrava il mondo: visita guidata

Un viaggio nella storia e nei segreti di S. Martino, l'antica Kinzica, il quartiere cosmopolita di Pisa, per sorprendere anche chi ci vive da sempre con vicende e aspetti sconosciuti di questo luogo straordinario. Si parlerà di santi e aristocratici, di commercianti arabi ed ebrei, di cavalieri, di creatori di teatri e di fabbriche di cera, del popolo minuto e di re, a testimonianza della ricca e multiforme umanità che ha sempre caratterizzato questa parte della città. L'occasione è offerta nell'ambito 'RiscopriAmo Pisa', ciclo di visite guidate lanciato dal Comune di Pisa e rivolto ai propri cittadini per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. Settanta itinerari per scoprire Pisa, settanta occasioni per i pisani per conoscere la città. Il progetto, voluto dall’assessorato al turismo, è realizzato dall’Infopoint di piazza Duomo in collaborazione con le guide turistiche cittadine, associate con AGT Pisa, ConfGuide e Federagit, che potranno così riprendere l’attività interrotta nei mesi della pandemia. Le passeggiate, della durata massima di due ore, saranno tutte gratuite e si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche fino a tutto il mese di dicembre.

