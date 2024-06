Klimt Rock Band in concerto ad Asciano

Sabato 22 giugno concerto della Klimt Rock band al Route 66 RistoPub di Asciano (PI) per festeggiare il 20° anniversario della nascita della band.



Il noto gruppo pisano si forma nel 2004 con l'intento di ricreare un repertorio di cover e reinterpretazioni dei gruppi rock classico melodico degli anni '70-'80 come Deep Purple, Led Zeppellin, Grand Funk, Jimy Hendrix, Guns'n'Roses, Coco Montoya, Popa Chubby, Lynard Skynard, ZZ-Top, Gov't Mule e altri.



Negli anni a venire, la band cavalcò anche altri generi musicali pur mantenendo lo stesso sound rock che l'aveva contraddistinta dall'inizio e che poi ritroviamo anche oggi.

Con questa data la band è felice di festeggiare il ventennale della loro attività.



La band è composta da 6 elementi:

Luigi Cecconi (Chief, lead voice) - Francesco Busoni (X-Ray, Organo e piano) - Franco Franconi (The Lawyer, Chitarra) - Michele Patriarchi (Locomotive, Batteria) - Carlo Cantile (Karl, Basso) - Andrea Guerra (Ziggy, Chitarra).



Il concerto avrà inizio alle ore 22:30



Per info e prenotazione tavoli: 050 857 126