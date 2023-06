L’acqua di San Giovanni - Camminata con raccolta di fiori ed erbe per la preparazione dell’acqua di San Giovanni e racconti della tradizione

Partecipazione gratuita – prenotazione necessaria



Venerdì 23 giugno

Ritrovo: ore 16:30 Parcheggio pizzeria l’Oasi, via Roncione 22

Partenza: ore 17:00 puntuali

Durata: circa 3 ore

Lunghezza totale: circa 4 km

Dislivello positivo: 100 m

Difficoltà: Media



prenota:

https://odeporica.wordpress.com/2023/06/11/san-giovanni/



Si consiglia:

-abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

-scarpe da trekking

-berretto

-bastoncini per camminare

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-acqua

-borsa di stoffa per i fiori e erbe raccolte

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto







odeporicaets@gmail.com