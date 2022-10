L'anello di Forcoli e Villasaletta abbandonata

Le colline sono spesso fantastiche da vedere, da lontano, come panorama, ma poco fruibili per camminate. Non è il caso di questa escursione.



Le colline attorno al borgo abbandonato di Villa Saletta sono semplicemente perfette. Coperte di boschi stupendi e valli stupefacenti, sono dolci e piacevoli da camminare, e quando dai boschi, si esce si rimane sempre stupefatti dai paesaggi che regalano.

Partenza da Forcoli per immergersi subito in un bosco di cerri immerso un’atmosfera incantata. Dopo una breve salita i partecipanti raggiungeranno la prima strada sommitale che tra vigne e panorami ci porta fino ad un corto tratto di strada asfaltata che conduce a Villa Saletta. Il borgo è quasi completamente chiuso al pubblico, ma i partecipanti saliranno comunque alla sua piazza principale che permetterà di ammirare questo luogo surreale.



Da li proseguimento su e giù per i pendii di queste colline e delle piccole valle secluse che nascondono. Continui saranno gli scorci ed i cambi di ambiente, fino ad un lungo tratto pianeggiante che comodamente farà tornare al luogo di partenza e alle macchine.



Luogo di inizio: Forcoli (PI)

Orario indicativo di inizio: 10:30

Orario indicativo di fine: 16:30/17

Lunghezza: 14km

Dislivello: 300m



Difficoltà: Percorso privo di difficoltà tecniche. Sempre su strade bianche o piste forestali. Tratti fangosi.

Calzature: Da trekking, trail, da ginnastica/corsa se hanno suola ben profilata ed adatte a sporcarsi.



NO CONVERSE, SCARPE DI TELA, DA CITTA’ O COMUNQUE A SUOLA BASSA.



PREZZO: 15 euro

Max 25 posti, prenotazione obbligatoria.



Per Info e prenotazioni:



info@azimut-treks.com