L’anello di Vicopisano: intreccio di acque perdute nella storia

"Vicus ad Auser insula" : nell'etimologia del nome di questo borgo è già contenuta una parte essenziale della sua storia. La piccola Vico, rocca fortificata della gloriosa Repubblica Marinara Pisana, riponeva il suo legame con la Marineria nel suo sorprendente e ormai perduto paesaggio acquatico: affacciata sul lago di Bientina e abbracciata da due fiumi, poté rappresentare la migliore avanguardia strategica per l'importante vicina. Il suo anello escursionistico seguirà il filo della storia esplorando natura e paesaggi alle pendici del Monte Pisano.



Appuntamento alle 9.30 presso la Parrocchia di S. Maria Addolorata e S. Giovanni Apostolo (Pieve) di Vicopisano. Via Moricotti, 2 Vicopisano PI.

Termine dell'attività prevista per le ore 18.30 circa.



Solo caso di difficoltà o di ritardo, il pomeriggio della gita sarà attivo il telefono della guida Chiara 348 3478122, per la prenotazione vi preghiamo di usare sempre il 347 7922453.



Dati tecnici dell'escursione: difficoltà medio-impegnativa (il percorso è tecnicamente facile ma piuttosto lungo) Lunghezza complessiva 14 km ca.; dislivello in salita 400 m; tempo di percorrenza medio 5h30'.



Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua; indossare capi sportivi e scarpe comode per camminare. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.



Si prega di prenotare entro le ore 12:00 del giorno precedente all'escursione



Per prenotare compila il seguente modulo: clicca qui



Per info e prenotazioni telefoniche 3477922453



NB: se siete interessati all'escursione VI PREGHIAMO di comunicarlo ENTRO i termini su indicati, indipendentemente dalle previsioni meteo: sarà la guida a comunicare l'eventuale annullamento in caso di maltempo.



Scheda tecnica: N° minimo di partecipanti: 12; Costo: 17,00€ a persona; 12,00€ bambini (da 6 a 12 anni) promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo dell'escursione.



La quota comprende: servizio di guida GAE per tutta la giornata.



La quota non comprende: costo del viaggio per raggiungere il punto di partenza dell’escursione a piedi, il pranzo, eventuali biglietti d’ingresso a Musei, parchi, manifestazione e monumenti ecc… se non diversamente specificato in “La quota comprende”.