'L’appassionata' chiude il Festival delle muse della Fanny Mendelssohn

Chiusura in grande stile venerdì 13 ottobre alla chiesa di S. Paolo a Ripa d’Arno per la rassegna organizzata dalla Associazione Fanny Mendelssohn con L’Appassionata, ensemble fondato dal flautista Tommaso Benciolini e con Lorenzo Gugole Maestro concertatore. Anche quest’anno il pubblico ha risposto con entusiasmo al cartellone di concerti proposto dalla Associazione, con un boom di abbonamenti e con tutti i concerti sold out già diversi giorni prima dell’evento. Per questo un grazie come sempre a Fondazione Pisa, Unicoop Firenze per il loro fondamentale sostegno e anche a Mercatopoli, EDI Progetti e Confartigianato Imprese Pisa che da sempre sostengono l’Associazione.



“Vivaldi segreto”, un concerto incentrato su concerti per flauto, orchestra d’arco e basso continuo del “Prete rosso” di Venezia, un programma imperdibile nella suggestiva cornice della chiesa di S.Paolo a Ripa d’Arno. Protagonista è il flautista Tommaso Benciolini, nato a Bologna nel 1991. Diplomatosi a 18 anni ottenendo il massimo dei voti, la lode e una borsa di studio, vincitore del Premio Respighi di New York 2017, ha debuttato sul palco della Carnegie Hall di New York nel 2018 ed è oggi protagonista di un’intensa e appassionata carriera come solista. La sua carriera concertistica lo ha portato in molte delle sedi più prestigiose tra cui la Suntory Hall di Tokyo, il Concertgebouw di Amsterdam, la Philharmonie di Berlino, la Sala d’Oro del Musikverein di Vienna, il Mozarteum di Salisburgo, la Tonhalle di Zurigo, la Novaya Opera di Mosca, la Smetana Hall di Praga, la Carnegie Hall di New York, la Liszt Hall a Budapest, il Teatro La Fenice di Venezia, la Beijing University Hall e il Guangzhou Opera House in Cina.

Ha lavorato con molte rinomate orchestre tra cui la Chamber Orchestra of New York, Berlin Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, St. Petersburg State Symphony Orchestra, Nuremberg Symphony Orchestra, Munchener Kammerorchester, North Czech Philharmonic Orchestra and State of Mexico Symphony Orchestra, Thueringen Symphoniker, Eurosinfonietta Wien e molte altre. Nel 2012 è divenuto il più giovane docente del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona, ed è attualmente professore presso il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo. Nel 2021 è stato pubblicato il suo CD di debutto per la rinomata etichetta SONY Classical: una monografia in prima mondiale dedicata ad Antonio Vivaldi insieme all’orchestra da camera L’Appassionata, ensemble di strumentisti da lui fondata nel 2019.



L'Appassionata è un gruppo di giovani eccellenze dedito all’approfondimento del repertorio per orchestra da camera. Tra i suoi componenti si annoverano alcuni tra i migliori giovani professionisti della musica in Italia, che si sono perfezionati nelle più importanti istituzioni musicale di tutta Europa e hanno già maturato esperienza concertistica nelle più importanti orchestre italiane . L’orchestra ha già al suo attivo concerti e tour in alcune tra le maggiori sedi italiane tra cui la Sala Verdi di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, l’Accademia Filarmonica di Verona, il Teatro Bibiena di Mantova. Maestro concertatore de L’Appassionata è Lorenzo Gugole, violinista veronese attivo in tutta Europa, Stati Uniti, Cina, Emirati Arabi.



