L'azalea della ricerca a Pisa

Domenica 8 maggio 2022 si rinnova l'appuntamento con l’AZALEA DELLA RICERCA promosso da FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS



PER LA FESTA DELLA MAMMA, i soci dell'associazione I CAVALIERI volontari di Fondazione AIRC saranno a PISA in Piazza XX Settembre - sotto le Logge del Palazzo Comunale ed a San Giuliano Terme in Largo Shelley per distribuire l’Azalea della Ricerca. Le amministrazioni comunali di Pisa e San Giuliano Terme hanno concesso il patrocinio come ogni anno.



AZALEA il fiore simbolo della salute delle donne e della Festa della Mamma, una preziosa alleata per i ricercatori. Donare una pianta di Azalea è un gesto unico e pieno di valore. Ringraziamo anticipatamente per la vicinanza ed il sostegno tutti coloro che da molti anni ogni volta offrono un importante contributo.



Gallery

Chi desidera partecipare come volontario o prenotare una AZALEA può contattarci ai numeri 335 5863364 (Daniele) e 338 1755360 (Laura).