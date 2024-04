Mercoledì 24 Aprile dalle ore 17.30 si svolgerà l’evento “l’erba del vicino: dibattito sulla cannabis”. Sarà nell’Aula PN4 del Polo Portanuova in Via Leonardo Da Vicini, 15. Si parlerà della cannabis da tutti i punti di vista, politico, giuridico, medico e scientifico.



Interverranno:

?Matteo Hallisey, Leader dei Radicali Italiani;

?Antonella Soldo, di MeglioLegale;

?Marco Martinelli, divulgatore scientifico, conosciuto sui social come “Marcoilgiallino”.



??Modererà Francesco Velani, membro di Universitari Liberi Unipi.



L’evento sarà aperto a tutti, Universitari e non. Dopo ogni intervento sarà lasciato qualche minuto per eventuali domande da parte della platea.