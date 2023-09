L'iniziativa 'L'espressione dell'arte' è organizzata dal Circolo Arci di Putignano per sabato 23 settembre, in collaborazione con le associazioni Di Mente in Mente e Radiograd. Due appuntamenti nello stesso giorno all' insegna dell'arte: alle 19:00 i partecipanti conosceranno il flamenco con la guida di Teresa Esposito e poi alle 21:30 immersione nel realismo fantastico del libro 'Io sono il colore Blu', insieme all'autore Andrea Palermo.





Quando: sabato 23/09

Luogo: spazi del circolo Arci di Putignano



Accesso: libero e gratuito