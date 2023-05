Sabato 13 maggio ore 21.15 presso la Gypsoteca di Arte Antica dell'Università di Pisa una serata organizzata dalla Ass. Culturale Dannunziana: 'L'evoluzione del concerto per Tromba dal Barocco al Classicismo'.



L'ensemble strumentale I Bei Legami, gruppo stabile attivo ormai dal 2014 sul territorio toscano, presenteranno un itinerario musicale inedito. Saranno il m° Pietro Consoloni e il solista Tiziano Puntoni ad eseguire alcune pagine per tromba e orchestra dal repertorio barocco al Classicismo.

Un programma avvincente, quello per tromba e orchestra, per il quale tutti i più grandi maestri hanno scritto. Non sarà difficile, quindi, passare dall'italiano Giuseppe Torelli, per Mozart fino al famoso concerto per tromba di Michael Haydn, fratello minore del grande Franz Joseph.



Ingresso gratuito.