'L'importante è esagerare'. Enzo Jannacci raccontato da Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai all'ex asilo di Molina

È dedicato a Enzo Jannacci l'unico appuntamento artistico dell'estate 2024 di Molina mon amour. "L'importante è esagerare", questo il titolo della serata, è uno spettacolo ideato e scritto da Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai, che si alterneranno in un racconto per musica e parole dedicato a uno dei protagonisti più significativi e originali della musica italiana.

Appuntamento a lunedì 8 luglio, alle 21.30, all'ex asilo "nella Buca" di Molina di Quosa (via Antonello da Messina 9). Ingresso 10 euro riservato ai soci. Prenotazione obbligatoria al 379 1913131 (solo WhatsApp). Alla fine dello spettacolo sarà offerto un dessert.



Oltre alla tradizionale cena del primo sabato d'agosto, infatti, ci sarà solo l'iniziativa sul grande artista milanese scomparso nel 2013 nel programma estivo dell'associazione.