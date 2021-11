'L’incorreggibile' di Manuel Coser al Cinema Lanteri

Martedì 9 novembre 'L’Incorreggibile' di Manuel Coser è in proiezione al Cinema Lanteri di Pisa, con un doppio spettacolo, alle ore 19.30 e alle 21.30.

Alla seconda proiezione interverranno il regista Manuel Coser, con i pisani Maria Teresa Soldani e Fausto Caricato, autori delle musiche originali realizzate con Ramon Moro, registrate e mixate da Luca Matteucci al Redroom Recording Studio di Nodica.



L’incorreggibile è un film contro il carcere. Un lungo corpo a corpo con il protagonista, che esce di prigione dopo 48 anni e prova a capire cos’è la vita: dopo cinquant’anni di dura detenzione (di cui gli ultimi tredici senza vedere il mondo esterno) Alberto Maron, classificato come “socialmente pericoloso”, verrà scarcerato e restituito ad un mondo che gli è ormai ignoto.



Il primo lungometraggio di Manuel Coser, prodotto da Altrove Films e premiato come miglior documentario con il Premio Solinas per il Documentario nel 2016, segue il ritorno alla libertà di un uomo solo, vissuto come uno strappo al suo universo noto. Il gioco filmico dell’autorappresentazione, frutto del patto nato dalla lunga relazione col regista, lo porterà a misurarsi con la propria condizione esistenziale e a riconoscersi senza finzioni. Alla prova, oltre alle relazioni che dovrà tenere al di fuori del mondo criminale, è tutto il percorso di rieducazione e correzione che il carcere come istituzione è chiamato a creare. La scelta del bianco e nero nelle riprese offre un registro emozionale pittorico, che muove lo spettatore verso una visione mimetica con il mondo del protagonista, sottolineando lo spazio angusto e sospeso in cui si muove e la distanza dalla realtà che lo circonda. La scelta di evitare riferimenti visivi al carcere come luogo fisico è un importante elemento estetico del film: l'obiettivo è quello di comporre un'immagine di Alberto che vada al di là degli stereotipi del detenuto, per conoscerne la condizione di 'imprigionato' attraverso la sua realtà attuale e comune.



Il regista Manuel Coser ha lavorato in TV e nel cinema italiano come regista, autore e operatore: il suo lavoro è focalizzato sull'attivismo dei cittadini, sulla partecipazione politica, sui diritti umani e sulle questioni ambientali. Tra i suoi ultimi lavori, ha diretto "Corridoio 5" (2015, miglior film al ValSusa Film Fest), e con un gruppo co-autoriale nato all’interno de il Piccolo Cinema di Torino, ha ideato e realizzato il documentario interattivo in realtà virtuale “Babel - il giorno del giudizio”, presentato al Biografilm Festival 2019, al Festival dei Popoli 2020 e al Carbonia Film Festival 2021.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...