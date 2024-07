'L'Italia migliore' - Dibattito su Giacomo Matteotti a Marina di Pisa

Proseguono le iniziativa che la città di Pisa dedica a Giacomo Matteotti nel centenario dell'assassinio con un nuovo appuntamento lunedì 8 luglio alle 18.00 al Circolo 'Il Fortino' a Marina di Pisa, promosso dalla Libreria Ghibellina e dallo stesso circolo con il patrocinio e il supporto dell'ANPI e della Domus Mazziniana.



L'occasione per discutere della figura del leader socialista è data dalla presentazione del volume di Federico Fornaro 'Giacomo Matteotti. L’Italia migliore' (Bollati Boringhieri, pp. 240, euro 19) che, scevro da retoriche celebrative, si misura con grande efficacia con il lascito e l’eredità politica del dirigente socialista.



Fornaro ha il grande merito di cogliere e tematizzare i nessi centrali del pensiero e dell’azione di Matteotti e del suo socialismo, caratterizzato da un riformismo radicale e intransigente e da una straordinaria capacità di analisi che lo resero, non a caso, il 'nemico' per antonomasia di Mussolini e del fascimo.



A discutere con l'autore ci saranno Sergio Cortopassi, già sindaco di Pisa e studioso del movimento socialista, Saulle Panizza, ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Pisa e Anna Loretoni, ordinaria di Filosofia Politica alla Scuola Superiore Sant'Anna.



L'ingresso è libero. A seguire sarà possibile cenare su prenotazione