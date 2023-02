La mostra 'L’occhio della scienza. Un secolo di fotografia scientifica in Italia (1839-1939)', allestita al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) e curata da Claudia Addabbo e Stefano Casati, è stata prorogata fino a domenica 19 marzo.



Il 1839 segna la nascita della fotografia e l’inizio di un rapporto stretto e complesso fra il nuovo strumento e la pratica scientifica: la macchina fotografica diviene una risorsa fondamentale per la ricerca, la documentazione e la divulgazione delle scienze. Dal racconto tramite disegni si passa alla cattura dell’immagine ‘reale’ grazie al mezzo fotografico, in un continuo miglioramento tecnico e scientifico.



La mostra è articolata in quattro sezioni – “Umano”, “Vivente”, “Terra”, “Cielo” – per illustrare le applicazioni della fotografia nei vari ambiti disciplinari in Italia. In esposizione 228 stampe digitali dagli originali, tra i quali molti inediti, per oltre un centinaio di autori. La sezione “Umano” sottolinea il contributo della fotografia all’indagine sull’uomo da diverse prospettive (antropologica, etnologica, medica, psichiatrica, giudiziaria); “Vivente” rivela invece il suo grande apporto agli studi botanici e zoologici; “Terra” racconta come la fotografia abbia svolto un ruolo fondamentale sia nella ricerca e documentazione archeologica che negli studi geologici e vulcanologici; “Cielo”, infine, mostra quanto e come la fotografia abbia contribuito all’indagine e alle scoperte astronomiche.



Oltre alle quattro sezioni, la mostra dedica approfondimenti ad alcuni aspetti trasversali (“Strumenti scientifici”) e a un personaggio rappresentativo (“Francesco Negri, fotografo e scienziato”).



L’occhio della scienza, un progetto sviluppato dal Museo Galileo e dal Museo della Grafica, si propone di illustrare questa fondamentale svolta culturale e scientifica con due mostre allestite a Pisa e a Firenze: "L’occhio della scienza: un secolo di fotografia scientifica in Italia (1839-1939)", Pisa, Museo della Grafica e "L’occhio della scienza: Giorgio Roster e Odoardo Beccari, esploratori di luoghi e immagini", Firenze, Museo Stibbert (12 novembre 2022 - 26 febbraio 2023).



Le due mostre, curate da Claudia Addabbo e Stefano Casati, sono state organizzate dal Museo Galileo, dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze, dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, dalla Fondazione Alinari per la Fotografia e dal Museo Stibbert.



Orario di apertura

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/orari/





https://museodellagrafica.sma.unipi.it/tariffe/