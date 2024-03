'L'omino dei sogni e l'omino delle nuvole', spettacolo per bambini a Cascina

Domenica 17 marzo alle 17.00 alla Città del Teatro la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro porterà in scena un bellissimo spettacolo per bambini dai 4 anni ispirato agli "Omini" di Gianni Rodari: L'OMINO DEI SOGNI E L'OMINO DELLE NUVOLE.



L'Omino dei Sogni e l’Omino delle Nuvole, Arturo e Noè, sono due personaggi ispirati agli Omini di Rodari, da cui Renzo Boldrini prende spunto per inventare due storie che fondono recitazione, immagini e suoni in un’unica partitura per dialogare in modo attivo con i piccoli spettatori. L’Omino dei Sogni è Arturo che dal suo grande sacco seleziona i sogni adatti a colorare il buio. L’Omino delle Nuvole è Noè che trasporta il pubblico in un mondo così antico in cui tutto era bambino, piccino, tanto che il pollo era un pulcino e la torta un pasticcino; nella storia c’è anche un gran temporale e anche un’arca di bambini che con la fantasia salvarono il mondo. Lo spazio di rappresentazione pone l’attrice Alice Bachi al centro di due differenti spazi di video proiezione in cui disegni, dell'artista pisana Daria Palotti, si trasformano in segni e scenografie interagenti con la recitazione grazie alle animazioni multimediali di Ines Cattabriga.



teatro d’attore, immagini e oggetti

dai 4 anni

durata 55’

sala Margherita Hack



DOMENICA 17 MARZO ORE 17.00

Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13.

Prevendita Circuito Ticketone e on line

Domenica la biglietteria aprirà alle 16.00



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)