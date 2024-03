'L'Oreste' con Claudio Casadio alla Città del Teatro di Cascina

Venerdì 12 aprile alle ore 21 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena lo spettacolo 'L’Oreste - Quando i morti uccidono i vivi'. Uno spettacolo di struggente poesia e forza in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici. Con un’animazione grafica di straordinaria potenza, visiva e drammaturgica, Claudio Casadio (Premio Enriquez 2023 come 'Migliore attore') dà vita a un personaggio indimenticabile, affrontando con grande sensibilità attoriale il delicato tema della malattia mentale.



Lo spettacolo racconta la storia di Oreste, internato nel manicomio dell'Osservanza a Imola.

È stato abbandonato quando era bambino, e da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro perché, semplicemente, in Italia, un tempo andava così. Dopo trent'anni non è ancora uscito. Non ha avuto fortuna “l'Oreste”, e nel suo passato ci sono avvenimenti terribili che ha rimosso ma dai quali non riesce a liberarsi.

Eppure, “l'Oreste” è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua fidanzata, parla sempre. Parla con i dottori, con gli infermieri, con la sorella che di tanto in tanto viene a trovarlo, ma soprattutto parla con l'Ermes, il suo compagno di stanza. Peccato che “l'Ermes” non esista.



L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi scritto da Francesco Niccolini, per la regia di Giuseppe Marini, è una riflessione sull'abbandono e sull'amore negato. Su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa. E su come, a volte, sia più difficile andare da Imola a Lucca che da Imola sulla Luna.



L’Oreste, quando i morti uccidono i vivi

di Francesco Niccolini

con Claudio Casadio

illustrazioni di Andrea Bruno

scenografie e animazioni Imaginarium Creative Studio

costumi Helga Williams

light design Michele Lavanga

musiche originali di Paolo Coletta

direttore di scena Matteo Hintermann

collaborazione alla drammaturgia Claudio Casadio

voci di Cecilia D’Amico (sorella), Andrea Paolotti (Ermes), Giuseppe Marini (dottore) e Andrea Monno (infermiere)

regia di Giuseppe Marini



foto Tommaso Le Pera