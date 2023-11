'L'ultima eredità' di Oscar De Summa

Sabato 18 novembre alle ore 21.00 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena 'L’Ultima Eredità' un appassionato monologo di Oscar De Summa che racconta la storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo. È il viaggio del protagonista verso il paese natio per l'ultimo saluto al padre morente e contemporaneamente è il suo percorso di ritorno verso l'infanzia e l'adolescenza da cui era fuggito.



Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista torna a casa per un ultimo saluto e, come lui stesso dice, mentre va, torna, in un viaggio che ripercorre tutta la vita.

Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è, per il protagonista, anche il percorso di ritorno verso quell’infanzia e quell’adolescenza da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e non credeva sarebbe mai ritornato.

Una volta arrivato a destinazione trova il padre nel letto, addormentato, in piena notte. Giusto il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come segno e sigillo di ciò che è stato. Ma anche un ringraziamento che porta con se la consapevolezza che il padre sarà sempre, nonostante tutto, una sua fonte di insegnamento.



Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di riflesso, la riscoperta del valore della vita.



Oscar De Summa è autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana, vincitore dei premi Cassino Off 2015, Hystrio Anct 2016, Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la Trilogia della provincia, del premio Rete Critica 2016. Molti dei suoi spettacoli sono prodotti da La Corte Ospitale.





L'ULTIMA EREDITA'

di e con Oscar De Summa

progetto luci Matteo Gozzi

ambiente sonoro e arrangiamenti Matteo Gozzi, Oscar De Summa

produzione La Corte Ospitale

con il sostegno di MiC e Regione Emilia-Romagna

foto @ Fabio Gervasoni

durata 70'

