'L'ultimo sacerdote di Valeria Sara Papini a San Giuliano Terme

Venerdì 9 ottobre, nella sala Niccolini del Comune di San Giuliano Terme, avrà luogo la presentazione de "L'ultimo sacerdote", romanzo di Valeria Sara Papini edito da Homo Scrivens. Con l'autrice interverranno la vicesindaca di San Giuliano Terme con delega alla cultura, Lucia Scatena, e il giornalista Francesco Bondielli.

Il libro nelle parole dell'autrice:

"Un anello, un bastone e un sigillo sono i tre simboli del Messia dell'Amiata, David Lazzaretti, fondatore del Giurisdavidismo e socialista utopico realmente esistito, la cui morte è ancora avvolta nel mistero.

L’avvocato Anna Donati non lo immagina, ma il suo destino sta per intrecciarsi con quello del nuovo Messia: è impegnata in veste di difensore nelle indagini sull'omicidio dell’ultimo sacerdote giurisdavidico. Avventure ai limiti dell’incredibile e tanti enigmi da risolvere condurranno la protagonista tra i suggestivi paesaggi dell'Amiata, la Montagna Incantata. Qui scoprirà nuovi particolari sulla vita e la morte di Lazzaretti, e imparerà a conoscere meglio se stessa. Passato e presente, realtà e fantasia si intrecciano in questo luogo magico, spirituale ed esoterico in cui il tempo sembra essersi fermato".



Appuntamento a venerdì 9 ottobre alle 18.00 nella sala Niccolini del Comune di San Giuliano Terme (via Giovanni Battista Niccolini 25).

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.

