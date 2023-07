Indirizzo non disponibile

Venerdì 7 luglio ore 21.30 al Circolo Arci di Isola Guascone Teatro presenta 'L'uomo tigre - Capire tutto in una notte' di e con Andrea Kaemmerle.

Lo spettacolo, con una comicità potentissima quanto poetica, regala al pubblico una grande riflessione sulla vecchiaia. In una notte potrete sentire sulla pelle le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati.

Fare teatro è arte molto antica ed ha i suoi Dei, i suoi Demoni, le sue regole mai svelate. Ecco che in una notte insonne due umanità opposte si confessano in modo comico e 'squassevole'. Ecco che due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due giramondo, arrivano alla vecchiezza con decisioni opposte. I due personaggi si alternano, si sfidano in un ritmo sempre più incalzante, sono reali e credibili fino all’indicibile.

In un gioco molto allegro e sarcastico, sulla provincia italiana e sull’essere padri con in cuore prende vita l’incertezza di un secolo imbarazzante e al tempo stessp il sentimento di essere imbattibili come l’uomo tigre.

Lo spettacolo è l’ultimo appuntamento della seconda edizione della rassegna 'Teatro comico itinerante', organizzata dal Teatrino dei Fondi con il Comune di San Miniato, spettacoli comici nelle frazioni di San Miniato (San Miniato Basso, San Donato e Isola).