'La ballata dei senza tetto' con Ascanio Celestini

Sabato 26 giugno ore 22:30 Ascanio Celestini narra in una struttura improvvisata le storie e i personaggi estratti da tre spettacoli scritti da lui: Laika, in scena da due anni, Pueblo che abita il palcoscenico da poche settimane e il terzo, Giobbe, ancora in via di formazione.

Accompagnato dalla fisarmonica tastiera e live electronics di Gianluca Casadei, il narratore racconta quello che vede. Alle volte è ciò che conosce, altre è quel che immagina. “Dunque prenderemo i racconti dei tre spettacoli e li smonteremo come un mazzo di carte dal quale pescare ogni volta figure diverse”.



Ascanio Celestini è attore, regista e scrittore e drammaturgo romano, attivo sui palchi italiani dal 1998, premio Ubu speciale nel 2002 “per la capacità di cantare attraverso la cronaca la storia di oggi come mito e viceversa” premio Gassman come miglior giovane talento nel 2004 ne conseguono tanti altri tra cui nel 2014 Premio Vittorio De Sica “Artista poliedrico dalle molte esperienze professionali, specialmente in teatro. Sempre dominandole con grande fervore sia come drammaturgo, sia come attore, sia come regista”.

Impensabile perdersi questa occasione a Coltano.



Il programma completo del festival è consultabile sul sito del Teatro Nuovo Pisa.

Per acquistare i biglietti:https://www.ciaotickets.com/110-hertz-festival.



Per info contattare: hertzfestivalcoltano@gmail.com o il numero 392/3233535.Biglietteria aperta il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...