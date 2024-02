‘La bambina e il brigante’, spettacolo per bambini al Teatro Nuovo

Fantasia, amicizia e numeri. Torna l’appuntamento con il teatro per bambini, domenica 3 marzo alle 17 al Teatro Nuovo di Pisa, con ‘La bambina e il brigante’, una nuova produzione Binario Vivo, tratta dall’opera di Gionata Bernasconi; regia e sagome di Carlo Scorrano, con Cecilia Bartoli, Andrea Console e Carlo Scorrano.

La storia:

Lucia è una bambina scatenata e amante dei biscotti, vive in un villaggio vicino alla foresta. Ha un vicino di casa un po’ particolare: il brigante Otto Krunf, temuto e odiato dalla gente per le sue terribili ruberie, ma in realtà viene sfruttato dall’amatissimo re di quelle terre perché… non conosce la matematica! Ma qualcosa accadrà qualcosa di particolare e la piccola Lucia riuscirà a cambiare i ruoli, insegnerà ad Otto a fare i calcoli e insieme incastreranno il vero ladro e impostore. Una storia di fantasia e di numeri, dove i pregiudizi vengono scardinati con la curiosità, la conoscenza e l’amicizia.

Biglietti:

Intero 8 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 7 euro; ridotto studenti e dipendenti dell’Università di Pisa e giovani sotto i 18 anni, 7 euro. Bambini dai 3 ai 12 anni, 6 euro.

Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-bambina-e-il-brigante

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com.