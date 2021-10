La bici delle storie e le fiabe di Marianeve incontrano le 'fiabe per un noi' di Popsj

Grandi e piccini sono invitati venerdì 15 ottobre 2021, presso il Centro Sportivo Dream (Via Belli 24, I Passi, Pisa), per un pomeriggio in compagnia di fiabe, sogni e sorrisi!

Daniela Bertini arriverà con la sua coloratissima bici delle storie per leggere le 'Fiabe per un Noi' scritte da Antonella Iaschi di Popsj-Sez. Ionica!

Sarà presente l'autrice delle storie per parlare del progetto nato durante il primo lockdown e per continuare a condividere con 'la bici delle storie' e 'il sorriso di Marianeve'-GMA onlus la bellezza della lettura ad alta voce e del dono delle storie scritte e lette per gli altri perchè ... insieme si può fare cose incredibili!



Ringraziamento al Dream Volley Group e al Dream Basket di Pisa per l'accoglienza e il sostegno di sempre.





Sarà possibile acquistare i libri delle "Fiabe per un NOI", della collana "A Marianeve" e de "La bici delle storie"

