La campionessa cubana olimpionica Quirós e Soriano Ceccanti al Cus, incontro e cena a La Vettola con l'Italia-Cuba

La leggenda dello sport cubano Ana Fidelia Quirós in visita in città sabato prossimo, 11 giugno, in occasione di un'iniziativa messa in piedi dalla sezione locale dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba alle ore 18. L'incontro, che si terrà presso gli impianti del CUS in via Chiarugi, avrà come oggetto "Lo sport come percorso di crescita individuale, di vera democrazia e occasione di incontro e relazione pacifica tra le persone ed i popoli". Insieme alla campionessa mondiale degli 800 metri parteciperanno all'incontro il campione pisano paralimpico di scherma Soriano Ceccanti e l'allenatrice di atletica leggera Ida Niccolini. Introdurrà il segretario del circolo Italia-Cuba Simone Contiero.



Nota nel mondo dell'atletica con il soprannome “Tormenta del Caribe”, Tempesta dei Caraibi, classe '63, Quirós è una gloria dello sport cubano: cinque volte campionessa di Grand Prix di atletica dal 1987 al 1991, è stata vincitrice di due titoli mondiali nel 1989 nei 400 e 800 metri. Nel 1991 ha guidato il giro dell’ovale ai Giochi Panamericani dell’Avana, ottenendo il record nazionale nei 400m con 49:61 sec il 5 agosto. E' stata inoltre seconda negli 800m ai campionati di Tokyo e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992 con un tempo di 1 minuto, 56 secondi e 80 centesimi di secondo. Dopo un lungo stop a causa di un incidente domestico, è stata di nuovo medaglia d'oro nel '95 ai Campionati mondiali di atletica leggera a Göteborg (Svezia) ed ad Atene (Grecia) nel '97. Alle Olimpiadi di Atlanta si piazza al secondo posto, vincendo una medaglia d’argento. Nel 2003 è stata inserita nella Hall of Fame dell’atletica leggera dell’America Centrale e dei Caraibi.



Protagonista suo malgrado della protesta studentesca e della lotta politica del ‘68 con i fatti del Capodanno alla Bussola di Marina di Pietrasanta, poi campione mondiale di fioretto e spada in carrozzina, Soriano Ceccanti è oggi allenatore per i carcerati e fondatore di una ONG che sostiene i bambini disabili del continente Africano. Il meglio nello sport è arrivato negli anni '90, ma non solo: oro mondiale nel 1990 in Olanda, più un incredibile sequenza di argenti e bronzi paralimpici a seguire, tra fioretto e spada, individuale e a squadra. Dai Giochi di Seoul 1988 a Sydney 2000, passando per Barcellona 1992 e Atlanta 1996, in tutto ha vinto 4 argenti e 5 bronzi.



Gallery

Dopo l'incontro del tardo pomeriggio, alle 20,30, si terrà una cena presso il circolo Arci "Curiel" a La Vettola, in via Livornese 701. In tale occasione sarà possibile effettuare il tesseramento all'associazione. Prenotazioni e informazioni al numero 3311327944 o alla mail robertonannetti1954@libero.it .