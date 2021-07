La cantautrice Lisa Giorè a La Nunziatina

Continua la stagione musicale nel giardino de La Nunziatina. Venerdì 30 luglio, alle ore 19, a salire sul palco sarà la cantautrice Lisa Giorè.

Come è scritto nella presentazione ufficiale, "Lisa Gioré è una cantautrice toscana con la fissazione per l'horror e per l'astronomia. Affetta da una precoce predilezione per la musica di Alice e Battiato, inizia a studiare musica durante l'adolescenza, diventando una pessima chitarrista e una cantante poco incline al mostrarsi in pubblico. Inizia a comporre i primi brani solo molto più tardi, compensando l'esiguità di accordi utilizzati, con testi maniacalmente ricercati e pieni di parole. Nel 2016 pubblica il primo album autoprodotto 'Le vie dell’insonnia', realizzato insieme agli amici della band La Fabbrica di Polvere, una raccolta di dieci inediti agrodolci in cui si parla di ossessioni, percezione alterata della realtà e morte, nei quali la radice cantautorale viene ogni volta macchiata con qualcosa di diverso, toccando rock ed elettronica, sfiorando swing e folk. Grazie a questo primo lavoro, viene notata dalla Interbeat Records, etichetta per la quale pubblicherà il secondo album, già anticipato dal singolo 'Sull'orlo del suicidio (come al solito)', nel quale troveranno spazio racconti di disastri umani e sonorità pop-rock curate dal polistrumentista Mattia Mattei".

