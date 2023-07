La 'Cena per ritrovarsi' chiude l'estate 2023 di Molina Mon Amour

Sarà ancora una volta la 'Cena per ritrovarsi' a chiudere l'estate di Molina Mon Amour. Dopo l'edizione del grande ritorno post pandemia dello scorso anno, anche nel 2023 si rinnova l'appuntamento con l'ultimo evento estivo dell'associazione del Lungomonte pisano, dedicato, come da tradizione, ad Alessandro Della Croce, il 'Topino', socio fondatore di Molina mon amour scomparso qualche anno fa. La cena è sabato 5 agosto, all'ex asilo 'nella Buca', a partire dalle 20.30.



È possibile prenotare i posti recandosi al tabacchino di Paola e Sandra a Molina di Quosa, in piazza don Bertini (piazza della chiesa). Sarà necessario lasciare un acconto. Per motivi organizzativi, le prenotazioni vanno effettuate entro il 31 luglio (fino a esaurimento posti). La serata sarà accompagnata dalla musica del maestro Carlo Boccacci.



Per qualsiasi informazione su menu e prenotazioni: 379 1913131.





Ecco il menu:



Antipasto

Involtino di melanzana, hummus di ceci e sformato di zucchine.



Primo

Riso rosso alla mediterranea (con pomodoro, basilico e stracciatella)



Secondo

Roast beef con salsa tonnata e insalata mista



Dolce

Semifreddo al caffè



Acqua, vino, caffè