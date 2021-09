La comunicazione di coppia, parole e gesti per un dialogo sereno nelle relazioni sentimentali

Il tema del “dialogo nei legami a due ” sarà oggetto, il prossimo 25 Settembre alla Stazione Leopolda di Piazza Guerrazzi, di un seminario gratuito dal titolo “LA COMUNICAZIONE NELLA COPPIA, parole e gesti per un dialogo sereno nelle relazioni sentimentali”, organizzato dall’associazione culturale no profit IMERA di Pisa. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pisa ed è svolto in collaborazione con l’emittente radiofonica pisana Radio Incontro, che, nei giorni successivi, ne trasmetterà integralmente gli interventi.



La comunicazione all'interno della coppia costituisce uno tra gli ambiti più insidiosi nell'analisi delle difficoltà relazionali nei legami sentimentali. Spesso l'uso della parola e, in generale, dei "gesti comunicativi" tra i partner non rappresentano un terreno fertile per una sana esplorazione dell'altro o per il rafforzamento del rapporto, anzi diventa un veicolo che ne amplifica le distanze e le incomprensioni.



E' possibile oggi parlare di comunicazione "funzionale" nella coppia? Esistono modalità, tecniche, comportamenti o atteggiamenti che possiamo definire "utili" alla comunicazione tra due persone che si amano? E, se sì, la coppia può davvero evolvere lavorando sulla qualità della comunicazione? Un altro tema oggetto di approfondimento del seminario sarà la sessualità della coppia, intesa come dimensione comunicativa relazionale. Qual’è il “linguaggio” dell’intimità? Cosa è in grado di comunicare la coppia attraverso il comportamento sessuale?



L’associazione IMERA, facendo proprie le indicazioni emerse dai suggerimenti sui "temi da trattare" pervenuti nel corso eventi passati, presente, dunque, un seminario di approfondimento sulla comunicazione nella coppia, allo scopo di contribuire a comprendere i meccanismi e gli schemi di dialogo tra i partner e proporre una sorta di "psicoeducazione" sui corretti comportamenti da adottare per una comunicazione sana e funzionale nella relazione "a due". Relatori del seminario saranno il Dr. Federico Ambrosetti, psicologo psicoterapeuta e la Dr.ssa Bruna Ferrari, psicologa psicoterapeuta. Ad introdurre l’incontro sarà una lettura di alcuni componimenti a cura della Dr.ssa Cristina Coppini, poetessa.



L'evento è rivolto a chiunque sia interessato a conoscere gli aspetti relazionali e psicologici che sottintendono alla comunicazione nella coppia. E’ possibile iscriversi al seminario collegandosi alla pagina www.associazioneimera.com/eventi.html , oppure mandare una mail a eventi@associazioneimera.com , o, ancora, contattare il numero 340 5920289. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. In osservanza delle attuali regolamentazioni per il contrasto al Covid-19, l'evento prevede la prenotazione obbligatoria. L'accesso sarà consentito ad un numero limitato di persone ed avverrà dietro presentazione del GREEN PASS.



L’ associazione culturale IMERA è stata costituita nel 2017 a Pisa con la finalità di promuovere la cultura, la conoscenza, la formazione e la ricerca in ambito psicologico, psicoterapeutico, psicodiagnostico, pedagogico, grafologico e sociale, con uno sguardo anche alla storia e alla tradizione del territorio. Le attività associative hanno l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all’interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole nelle diverse fasi del ciclo vitale.

