La comunicazione nella coppia, parole e gesti per una dimensione serena nelle relazioni sentimentali

Ascoltare, comprendere, dialogare, accogliere. La comunicazione all'interno della coppia costituisce uno tra gli ambiti più insidiosi nell'analisi delle difficoltà relazionali nei legami sentimentali. Spesso l'uso della parola e, in generale, dei "gesti comunicativi" tra i partner non rappresentano un terreno fertile per una sana esplorazione dell'altro o per il rafforzamento del rapporto, anzi diventa un veicolo che ne amplifica le distanze e le incomprensioni.



E' possibile oggi parlare di comunicazione "funzionale" nella coppia? Esistono modalità, tecniche, comportamenti o atteggiamenti che possiamo definire "utili" alla comunicazione tra due persone che si amano? E, se sì, la coppia può davvero evolvere lavorando sulla qualità della comunicazione?



Un altro tema oggetto di approfondimento del seminario sarà la sessualità della coppia, intesa come dimensione comunicativa relazionale. Qual’è il “linguaggio” dell’intimità? Cosa è in grado di comunicare la coppia attraverso il comportamento sessuale? Infine, un ulteriore spunto di riflessione sarà la dimensione della “consapevolezza” nella relazione, alla luce delle pratiche e degli insegnamenti della Mindfulness.



IMERA, facendo proprie le indicazioni emerse dai suggerimenti sui "temi da trattare" pervenuti nel corso eventi passati, torna a proporre un seminario di approfondimento sulla comunicazione nella coppia, allo scopo di contribuire a comprendere i meccanismi e gli schemi di dialogo tra i partner e proporre una sorta di "psicoeducazione" sui corretti comportamenti da adottare per una comunicazione sana e funzionale nella relazione "a due".



Relatori del seminario saranno il Dr. Federico Ambrosetti, psicologo psicoterapeuta, la Dr.ssa Bruna Ferrari, psicologa psicoterapeuta e la Dr.ssa Sara Degl'Innocenti, esperta in pratiche di Mindfulness, teatroterapia e crescita personale.



L'evento, patrocinato dal Comune di Pisa e organizzato in collaborazione con l’emittente radiofonica comunitaria Radio Incontro, si aprirà con la lettura di un componimento a cura della poetessa Cristina Coppini. Il seminario ha carattere divulgativo e sarà a partecipazione gratuita. Sarà rivolto a chiunque sia interessato a conoscere gli aspetti relazionali e psicologici che sottintendono alla comunicazione nella coppia.



A chi ne farà richiesta sarà rilasciato un attesato di partecipazione.





E' possibile iscriversi anche scrivendo a eventi@associazioneimera.com , oppure telefonando o mandando un messaggio SMS o Whatsapp al numero 347 7167482.