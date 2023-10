La cultura del rispetto e l'educazione alla fiducia. Le buone relazioni familiari secondo Dawn Menken

Dawn Menken, terapeuta, formatrice, profonda conoscitrice del mondo di bambine, bambini e adolescenti e di relazioni familiari inclusive, sarà per la prima volta in Italia sabato 14 e domenica 15 ottobre. La studiosa statunitense, docente della scuola americana del metodo noto come Process Work terrà un seminario di due giorni a Marti, organizzato dalla Scuola Italiana di Process Work, in collaborazione con l’associazione Naturalmente Crescendo. Il seminario è rivolto a genitori che vogliono comprendere meglio le dinamiche della famiglia ma anche a insegnanti, educatori, terapeuti, studenti e professionisti della relazione d’aiuto.



Il Process Work è una prospettiva orientata sulla crescita personale e collettiva, abbraccia la natura individuale di ognuna e ognuno di noi senza costringerla in norme prestabilite ma connettendosi con le parti meno conosciute di noi stessi. Il lavoro di Menken invita genitori, insegnanti o educatrici ed educatori a mettersi ‘nei panni di’ chi ci sta di fronte, rovesciare prospettive e punti di vista, portare cambiamento e trasformazione in dinamiche talvolta irrigidite dall’incomprensione. Il seminario sarà tradotto in italiano.



www.processworkitalia.com; naturalmentecrescndo.it/dawn-menken