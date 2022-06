La Domus Mazziniana festeggia 70 anni con un concerto e un video

Sabato 25 giugno alle ore 21.00 presso la Domus Mazziniana in occasione del 70° anniversario dell’inaugurazione della Domus Mazziniana, l’Associazione Culturale Chi vuol esser lieto sia… presenta, con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini e del Comune di Pisa il concerto 'C’ERA UNA VOLTA L’ITALIA… sulle note del cinema che la racconta', con musiche di Nino Rota, Nicola Piovani ed Ennio Morricone, interpretate da Anna Ulivieri – flauto, Maria Di Bella – violino, Giulia Casini – violoncello, Dario Paganin – boutzuki, mandolino e voce, Stefano Quaglieri – chitarra, Federico Monzani – pianoforte e percussioni. Il concerto è introdotto dal Direttore scientifico della Domus Mazziniana, Pietro Finelli.



Al termine sarà presentato il video 'QUANDO TORNAMMO A NASCERE', realizzato negli spazi della Casa Rosselli-Nathan, dove il 10 marzo del 1872 morì Giuseppe Mazzini, oggi sede della Domus Mazziniana in cui, sulle note di alcuni iconici brani di musica da film, vengono raccontati gli anni romantici del Risorgimento quando grazie al pensiero e all’azione di Giuseppe Mazzini la nazione italiana tornò a 'nascere'.



Il video è opera di Marco Rosati, musicista e autore cinematografico, sceneggiatore, operatore e montatore video.



La consulenza scientifica è a cura di Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus Mazziniana.





Il concerto è il primo appuntamento della Rassegna IL SALOTTO MUSICALE VI edizione