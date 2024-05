Federico Giannini racconta 'la donna che svelò Van Gogh' al Festival Art View di Cascina

Federico Giannini, direttore di 'Finestre sull’Arte' racconterà la storia di Jo, Johanna Bonger Van Gogh, cognata di Vincent Van Gogh e a sua volta pittrice e traduttrice delle lettere di Vincent in inglese, figura chiave nell'affermazione del pittore dopo il suicidio. Un racconto a tre voci, insieme a Anna Lisa Matarazzo e Nicola Fanucchi, del percorso che Jo Van Gogh-Bonger intraprese per far conoscere al mondo l’arte di Vincent.



Federico Giannini, nato a Massa nel 1986, è giornalista specializzato in arte e beni culturali. È fondatore e direttore responsabile della testata 'Finestre sull’Arte'. Collabora inoltre con la rivista Art e Dossier. Ha curato diverse mostre d’arte contemporanea e tiene regolarmente conferenze in tutta Italia.



L'evento sarà ospitato all’interno del programma del Festival ART VIEW 2024 “Le donne nell’arte” (11-19 maggio), organizzato da Fondazione Sipario Toscana e sostenuto da Fondazione Pisa, un festival di respiro internazionale, unico nel suo genere, dedicato ad artiste che con la loro vita e le loro opere hanno trasformato il ruolo delle donne all’interno della storia dell’arte.

Il festival è organizzato con il contributo di Fondazione Pisa.





Sala Franca Rame e Dario Fo

Domenica 12 maggio ore 17.00

a cura di Federico Giannini

con Anna Lisa Matarazzo e Nicola Fanucchi



Ingresso libero su prenotazione al sito www.artviewfestival.it

info 050744400 prenotazioni@acittadelteatro.it



via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)