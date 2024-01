'La facoltà di scegliere', presentazione del libro di Giulio Deangeli alla Gipsoteca di Arte Antica

La libreria Ghibellina organizza un incontro con il Professor Giulio Deangeli che presenterà il suo ultimo libro dal titolo 'La facoltà di scegliere, storie ed enigmi per orientarsi nel mondo del lavoro e dell’università', edito da Mondadori.



Giulio Deangeli, 25 anni di Este (Padova), ha conseguito 4 lauree in 4 mesi in Medicina, Biotecnologie, Ingegneria biomedica, Biotecnologie molecolari. In tutto 150 esami superati con il massimo dei voti.

Un ragazzo che si definisce normale, innamorato dello studio, ma che custodisce un grande sogno: sconfiggere definitivamente malattie degenerative come Sla, Parkinson ed Alzheimer.

Giulio parla tre lingue, suona il violino e ha vinto cinque prestigiose borse di studio.

La sua storia è stata pubblicata anche nell'ultimo numero della rivista Millionaire che lo ha inserito tra i giovani che cambieranno il mondo.



A Choice for Life (AC4L) è nata sei anni fa con la missione di guidare gli studenti in tutta Italia nelle loro scelte accademiche e professionali attraverso eventi e seminari. Ora diventa un libro scritto da un eccezionale team di giovani laureati e professionisti, sotto la guida di Giulio Deangeli e pubblicato da Mondadori. "La Facoltà di Scegliere" è una raccolta di esperienze e riflessioni accumulate nel corso degli anni, un impegno collaborativo che illumina le narrazioni personali di esperienze universitarie e lavorative. È intrecciato con enigmi coinvolgenti che riflettono compiti professionali della vita reale. Risolvendo questi enigmi, i lettori scopriranno un segreto finale per navigare nelle scelte cruciali della vita durante gli anni senior.