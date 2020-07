La Famiglia Danzante torna in scena in streaming al 'Bascherdeis 2020'

Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, la famiglia di danzatori residente a Tirrenia e conosciuta in arte come la Famiglia Danzante, dopo sei lunghi mesi lontana dalla scena a causa del COVID-19 finalmente è tornata ad allietare il pubblico con la sua danza con numerose performance nella città di Merano.

Sabato 25 Luglio la Famiglia Danzante sarà tra i protagonisti del famoso Festival Bascherdeis ,l’edizione numero 16 del Festival degli artisti di strada che si tiene a Vernasca (Piacenza) saltato nella versione tradizionale ma realizzato in formato internet, per dare un segno di speranza e vicinanza agli artisti . Sabato 25 Luglio, dalle 20 alle 23, sulla pagina Facebook del Festival andrà in scena un evento in streaming: il comico Adrian Kaye accompagnerà con la sua simpatia e improvvisazione lo spettacolo di dieci gruppi artistici internazionali che si esibiranno in diretta, tra cui la Famiglia Danzante . Il pubblico potrà, alla fine di ogni spettacolo, dare il proprio contributo attraverso una vera e propria campagna crowfounding per raccogliere contributi volontari da assegnare totalmente agli artisti protagonisti.

Al Bascherdeis la Famiglia Danzante porterà in scena "Come per incanto ", la storia di una famiglia meno fortunata costretta a scappare dalla sua terra d'origine, ma con ancora intatta la speranza e la voglia di una vita migliore . "Siamo davvero felici di essere stati scelti per partecipare a questo evento che, oltre ad essere un momento artistico importante, è anche un segnale di ripresa per noi artisti e un modo nuovo di portare gli spettacoli ad un pubblico ancora più vasto"raccontano Irene e Niccolò che da diversi anni sono conosciuti sia come artisti che come insegnanti e direttori della scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa e girano l'Italia e non solo, portando la propria arte anche in posti non convenzionali con l'intento di regalare emozioni a chi li guarda.



Per info su nuovi spettacoli famigliadanzante@gmail.com oppure 3337120507