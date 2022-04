La foresta incantata: domenica 1° maggio alla Tenuta di Migliarino

In occasione della festività del 1° maggio, l’Oasi Lipu Massaciuccoli, in collaborazione con il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, organizza un’escursione guidata per tutti gli appassionati di natura in uno degli ambienti naturali più suggestivi del Parco, la foresta 'incantata' di Migliarino, uno degli ultimi lembi di foresta umida di pianura, con pic-nic finale.

Ritrovo ore 9.30 presso l’ingresso della Tenuta di Migliarino. Escursione a piedi con osservazione di flora, fauna e delle peculiarità ambientali del luogo. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Conclusione della giornata ore 14.30. Si consiglia di portare un binocolo. Durante la giornata proseguiranno le ordinarie attività dell’Oasi Lipu di accoglienza dei visitatori, di svolgimento di visite guidate coi barchini da palude e il servizio di noleggio di canoe e barche a remi.

Per informazioni e prenotazioni: Oasi Lipu Massaciuccoli telefono 0584 975567, mail oasi.massaciuccoli@lipu.it.