Il Collettivo Radici Fotografiche e il Collettivo Intraluce hanno il piacere di invitarvi alla serata 'LA FOTO CHE ALIMENTA', videoproiezioni fotografiche a favore di AFA (a offerta libera). Fondata 30 anni fa, a Foz do Iguaçu, in Brasile, da Fratel Arturo Paoli, l'Associazione Fraternità Alleanza (AFA), è una entità civile, laica, senza fini di lucro, con progetti sociali rivolti alle comunità più disagiate. La sua missione è di promuovere processi di autogestione e di cambiamento sociale nelle comunità più povere della città, attraverso azioni socioeducative. Queste attività sono rivolte a giovani e adolescenti delle favelas in cui opera AFA, per aiutarli a sviluppare valori di integrazione, partecipazione, iniziativa, solidarietà, rispetto, autostima e inclusione sociale.



PROGRAMMA: Videoproiezioni di progetti fotografici realizzati sul territorio italiano. Il programma prevede la presentazione dei seguenti foto-video: Diavoli a Tufara (ultimo giorno di carnevale in un piccolo paese molisano); Il Nostro Oriente (percorsi in Basilicata in pieno periodo di pandemia, nel 2020); Indiani Padani (il Vaisakhi, festa di cultura Sikh celebrata nella provincia emiliana di Novellara); L’Antico Presente (ricerca di superstiti di un’epoca che sta scomparendo); Ekstasis (rievocazione religiosa realizzata in Sicilia, un misto tra recitazione, devozione e raccoglimento); Aia in Festa (la trebbiatura del grano, lavoro duro, ma allo stesso tempo, momento di canti, balli e allegria); Diario Pisano (ricerca su una Pisa più intima e segreta).



Saranno due le serate de proiezioni.



Sabato 27/01 alle ore 21:00 in Sala Lanteri (sopra il cinema Lanteri), Via S. Michele degli Scalzi, 46, Pisa.



Domenica 28/01 alle ore 21:00 in Chiesa San Paolo a Ripa D'Arno, Piazza San Paolo a Ripa D'Arno, Pisa.



LINK DELL’EVENTO: https://fb.me/e/3lhEsCEad



Riferimenti: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555832063746