La fumettista libanese Lena Merhej a Pisa per presentare la sua graphic novel 'Marmellata con laban'

Il 21 ottobre scorso è stata pubblicata in italiano 'Marmellata con laban. Come mia madre è diventata libanese' di Lena Merhej (trad. Enrica Battista, Edizioni Mesogea), graphic novel che affronta con leggerezza e ironia il tema dell'identità molteplice, della migrazione, della commistione tra tutto ciò che «convive in contraddizione», proprio come la marmellata e il laban, alimento simile allo yogurt che solitamente si consuma salato.



Il tour italiano di Lena Merhej farà tappa a Pisa e 'Marmellata con laban' sarà presentato il 2 dicembre 2021 alle 16:30 nell'aula 3/4 del Polo Carmignani (in Piazza dei Cavalieri), insieme all'autrice, alla traduttrice Enrica Battista, alla Prof. Renata Pepicelli e all'Oriental Book Club.

Questo appuntamento con il fumetto libanese si inserisce tra gli eventi della rassegna culturale dedicata al Libano di 'Mediterraneo contemporaneo' e all'interno dei seminari universitari organizzati per il corso di Islamistica della Prof.ssa Renata Pepicelli (Storia dei Paesi Islamici - Università di Pisa).



Dopo la presentazione, si svolgerà il firmacopie presso la Libreria Tra le Righe (via Corsica, 8), dove è già possibile acquistare una copia della graphic novel.



Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a orientalbookclubpisa@outlook.it.