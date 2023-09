La gatta Sophie arriva sulla panchina di Melania

Sabato 16 settembre alle ore 15.30 avrà luogo presso il Parco Pertini a Calci la presentazione del libro “Le indagini di Sophie” dell’autrice pisana Samantha Macchia.

Un incontro organizzato e sostenuto da METIS, associazione di promozione sociale, nata nel 2016 dalla sinergia speciale tra 5 donne, colleghe, amiche di vita. La ricchezza dei loro percorsi diversi, integrati per un obbiettivo comune, dà vita ad eventi e laboratori rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie con spazi esperienziali e di confronto attivo.

La PANCHINA DI MELANIA, dove si svolgerà l’evento, nasce per ricordare Melania Ceccarelli, fondatrice e presidente dell’associazione Metis fino alla sua dipartita. Posizionata nel cuore del paese di Calci, all’interno del parco pubblico S.Pertini, è stata realizzata con un laboratorio rivolto agli adolescenti e l’aiuto di una fumettista, LA TRAM.

La panchina concretizza l’idea di creare un punto d’incontro, di relax, uno spazio per eventi. Un luogo del cuore prima ancora che un luogo fisico, una panchina “VIVA”.



Quale miglior location per presentare il libro “LE INDAGINI DI SOPHIE”: una raccolta di cinque racconti gialli ambientati in altrettanti paesini della Toscana. La protagonista, Sophie, è un’arguta e improbabile piccola investigatrice a quattro zampe, per la quale ogni enigma ha un’immediata soluzione. La scaltra gattina, ha un unico, grande problema: riuscire a farsi ascoltare dagli incaricati ufficiali delle indagini.

Una raccolta di storie scorrevoli e coinvolgenti, pensate per far trascorrere ai lettori qualche ora in piacevole compagnia ed esplorare il meraviglioso territorio della nostra preziosa regione.

Dedicato ai lettori in crescita, desiderosi di storie misteriose e divertenti, ma anche agli adulti che hanno voglia di sorridere e lasciarsi andare, almeno per una volta, alla magia.



Serena Belcari dell’associazione Metis e l’autrice Samantha Macchia vi aspettano numerosi sabato alle 15.30. Un ringraziamento speciale per la partecipazione sempre attenta a questo tipo di eventi va al comune di Calci, che ha concesso il patrocinio, e alla Vicesindaca Valentina Ricotta che sarà presente sabato.